Ameryka-Chiny: bój o sztuczną inteligencję

Prawda jest bardziej złożona. Kapitalizacja (wartość giełdowa) TikToka jest oceniana na 100–200 mld USD. Wyrzucenie firmy z USA z pewnością mocno podcięłoby tę wycenę. Mimo wszystko w skali globalnej platforma ma około 1,7 mld użytkowników, wśród których Amerykanie stanowią ok. 10 proc.

Zgodę na sprzedaż TikToka muszą wyrazić władze Chin. Te jednak z góry powiedziały, że nie ma takiej możliwości. Trump ostrzegł, że jeśli takie pozostanie stanowisko Pekinu, wprowadzi karne cła na chiński import do Stanów dochodzące nawet do 100 proc.

W ten sposób oba kraje wchodzą w kolejny etap starcia technologicznego, które na poważnie rozpoczął Joe Biden. Wprowadził on zakaz sprzedaży do Chin najnowszych produktów technologicznych, w szczególności mikroprocesorów najnowszej generacji. Obejmuje on nie tylko firmy amerykańskie, ale także z krajów sojuszniczych – jak holenderski ASMC czy japoński Tokyo Electron. Z tego powodu kończy się dostęp dla największych chińskich potentatów, jak Tencent czy Baidu, do zgromadzonych wcześniej mikroprocesorów sprowadzonych w szczególności od amerykańskiej Nvidii. Te, które oferują chińskie firmy na czele z Huawei, są zdaniem ekspertów o trzy generacje mniej zaawansowane. A to oznacza, że wyścig o rozwinięcie sztucznej inteligencji (AI) Chiny przegrają.

Ale i Chiny mają w tym starciu asa w rękawie. To niemal monopol na dostawy metali ziem rzadkich, jak german, niezbędne do produkcji mikroprocesorów. Pekin już od pewnego czasu ograniczał ich sprzedaż za granicą, teraz jednak szykuje się do całkowitego zakazu.