Dania i premier Grenlandii jednym głosem: Wyspa nie jest na sprzedaż

Obecnie Trump, jako prezydent-elekt, znów wraca do tematu przejęcia Grenlandii przez USA. W czasie wtorkowej konferencji prasowej w Mar-a-Lago Trump nie wykluczył, że może użyć siły lub nacisków gospodarczych na Danię (np. w postaci ceł), by zmusić Kopenhagę do przekazania wyspy Stanom Zjednoczonym. Trump stwierdził, że Grenlandia jest potrzebna USA ze względów bezpieczeństwa.



Przed konferencją prasową z prywatną wizytą na Grenlandię przybył syn Trumpa, Donald Trump jr.



W reakcji na wcześniejsze wypowiedzi Trumpa król Danii zmienił herb rodziny królewskiej, tak aby wyeksponować w nim Grenlandię i Wyspy Owcze.



Premier Grenlandii przybył do Kopenhagi we wtorek, po czym ogłosił, że jego spotkanie z królem Danii zostało przełożone. W środę jednak pojawiła się nowa informacja – duński pałac królewski poinformował, że do spotkania dojdzie. Nie podano żadnych szczegółów spotkania. Egede już wcześniej mówił, że wyspa nie jest na sprzedaż, a w noworocznym orędziu zapowiadał starania o ogłoszenie niepodległości. Dania również wyklucza sprzedaż Grenlandii i podkreśla, że o losie wyspy mogą zadecydować tylko jej mieszkańcy.



Grenlandię zamieszkuje ok. 57 tys. osób.