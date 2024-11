Radosław Sikorski: Ja chwaliłem prezydenta Donalda Trumpa

Sikorski był pytany o wypowiedzi polityków PIS, którzy twierdzą, że „będzie to trudna prezydentura dla rządu Donalda Tuska, ponieważ rząd Tuska bardzo krytykował Trumpa”.



Reklama

Radosław Sikorski: Donald Tusk od razu pogratulował prezydentowi-elektowi

- Nie kojarzę żadnych cytatów z okresu rządu Donalda Tuska krytycznych wobec Donalda Trumpa. Wręcz przeciwnie, bardzo pilnowałem, aby nie popełnić błędu obecnej opozycji, to jest stawiania wszystkich żetonów na jedną stronę rywalizacji politycznej. Dzisiaj widzimy, że to było słuszne podejście. Premier Donald Tusk pogratulował prezydentowi-elektowi tego samego dnia, bez niejasności – odparł Sikorski.



Ostatnie słowa są nawiązaniem do faktu, że prezydent Andrzej Duda w 2020 roku pogratulował Joe Bidenowi „udanej kampanii prezydenckiej”, w dodatku trzy dni po wyborach. Krytycy prezydenta odbierali to jako wyraz poparcia dla Donalda Trumpa przekonującego, że doszło do nieprawidłowości przy wyborach prezydenta USA i twierdzącego, że w rzeczywistości to on wygrał wybory.