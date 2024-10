- To jest mocny cios w Łukaszenkę, ale również w jego elity rządzące krajem. Mówimy im: możecie wsiąść wraz z nim do pociągu do Hagi (gdzie ma siedzibę Międzynarodowy Trybunał Karny – red.). Albo możecie skontaktować się z nami – powiedział „Rzeczpospolitej” jeden z liderów białoruskiej opozycji Paweł Łatuszka.

Czy współpracownicy wydadzą Aleksandra Łukaszenkę Trybunałowi w Hadze?

- Nie można wykluczyć, że w pewnym momencie oni sami (przedstawiciele obecnych białoruskich władz - red.) złapią go i wydadzą sprawiedliwości – dodał.

30 września rząd Litwy oficjalnie złożył w Trybunale w Hadze wniosek o ściganie białoruskiego dyktatora. Teraz materiał oceni prokurator Karim Khan pod kątem tego, czy na jego podstawie może wnioskować o wydanie nakazu aresztowania. - Litwa była pierwszym państwem, które zwróciło się do MTK w sprawie sytuacji na Ukrainie i ostatecznie Trybunał wydał nakaz aresztowania Putina. Teraz podejmujemy kroki, by zwrócić się do MTK o zbadanie sytuacji na Białorusi i oczekujemy wydania nakazu aresztowania Łukaszenki – wyjaśniała minister sprawiedliwości Litwy Ewelina Dobrowolska.

- Dokumenty przygotowywał przez półtora roku nasz zespół – Narodowy Zarząd Antykryzysowy - wyjaśniał Łatuszka.

Kilkaset tysięcy uciekinierów z Białorusi Aleksandra Łukaszenki

Łukaszence zarzuca się deportacje ludności, a dokładniej „stworzenie atmosfery strachu i terroru (…), która zmusza ludność cywilną do ucieczki” poprzez „politycznie motywowane pozbawianie wolności, używanie tortur, przemoc seksualną”.