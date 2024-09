Czy debata z Donaldem Trumpem przybliżyła Kamalę Harris do prezydentury? - Na pewno nie oddaliła, to bardzo ważne. Harris wypadła dobrze, ale to niczego nie przesądza, szanse są pół na pół. Przy aktywnej kampanii możemy dożyć momentu, że będziemy mieć pierwszą kobietę na urzędzie prezydenta USA (…) ale Trumpa nie wolno nie doceniać - powiedział były prezydent Aleksander Kwaśniewski.