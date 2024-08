- Mieliśmy przecież do czynienia z włączeniem ziemi chełmskiej do państwa ukraińskiego, które pod patronatem niemieckim się organizowało. To był incydent, ale swego czasu, w końcowej fazie II wojny światowej, bardzo gorąco omawiany – dodał.

- To coś co z punktu ukraińskiego jest ogromnym błędem – mówił Kaczyński komentując wypowiedź Kułeby.



Ja sam miałem ogromne kłopoty w rozmowach z najwyższej rangi generałami, aby oni z linii, oddziałów, które były uzbrojone w tę broń, broń oddawali, przekazywali Ukraińcom Jarosław Kaczyński, prezes PiS

- Nie o każdej zbrodni można zapomnieć, a na pewno nie można zapomnieć o zbrodni, której ofiary nie zostały nawet hucznie pochowane – przekonywał prezes PiS nawiązując do tej części wypowiedzi Kułeby, w której mówił on, by „nie rozgrzebywać” sprawy zbrodni wołyńskiej.



- To mówienie, że my o tym nie pamiętamy (raczej – mamy nie pamiętać - red.) jest w gruncie rzeczy zgodą na to, że Polaków można traktować jako naród, który można mordować - ocenił Kaczyński.