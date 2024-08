Wojna Izraela z Hamasem trwa od 7 października, czyli od dnia, gdy Hamas niespodziewanie zaatakował Izrael zabijając ok. 1 200 mieszkańców tego kraju i biorąc do niewoli ok. 250 osób. W działaniach odwetowych Izraela – jak podaje strona palestyńska – miało zginąć ponad 40 tys. osób. Z kolei Izrael twierdzi, że wyeliminował ok. 17 tys. bojowników Hamasu.