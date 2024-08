Graham i Blumenthal wezwali też NATO, by jeszcze w tym roku skierowało na Ukrainę oficjalne zaproszenie do członkostwa w Sojuszu, „czyniąc realnym to, co zostało określone jako nieuchronne”.



Senatorowie z USA chcą zniesienia ograniczeń w używaniu amerykańskiej broni przez Ukrainę

Politycy zaapelowali też do administracji Joe Bidena, by ta zniosła ograniczenia dotyczące użycia amerykańskiej broni przez walczącą z Rosją ukraińską armię „tak, by oni (Ukraińcy) mogli uderzać w rosyjskich najeźdźców skuteczniej”. Zniesienie takich ograniczeń mogłoby pozwolić Ukrainie np. na używanie pocisków precyzyjnych dalekiego zasięgu ATACSM do atakowania celów w głębi Rosji, na zapleczu frontu w obwodzie kurskim, o co Kijów ma się obecnie starać.



Senatorowie przychylają się też do pomysłu prezydenta Zełenskiego, chcącego uzupełnić skład Sił Powietrznych Ukrainy przez uruchomienie programu, który pozwoli na stworzenie ochotniczej formacji złożonej z emerytowanych pilotów państw NATO, którzy wzięliby udział w walkach z Rosjanami. Tacy piloci mogliby usiąść za sterami przekazywanych Ukrainie myśliwców F-16. „Wspieramy te wysiłki. Ukraina ma już jednostki polowe bojowników wolności na ziemi i te ochotnicze siły powinny być odtworzone w powietrzu” - podkreślili.



Senatorowie poinformowali, że prezydent Zełenski chce doprowadzić do zawarcia umowy strategicznej z USA w kwestii metali ziem rzadkich, których zasoby posiada Ukraina. „Poszerzenie współpracy gospodarczej z Ukrainą uczyni Amerykę silniejszą i przyspieszy odbudowę gospodarczą Ukrainy” - napisali. Dodali, że Ukraina posiada znaczące zasoby litu i tytanu, a także innych metali ziem rzadkich, które są potrzebne amerykańskiej gospodarce. Senatorowie dodali, że porozumienie z Kijowem w tej sprawie zmniejszy uzależnienie Waszyngtonu od „przeciwników” w kwestii pozyskiwania tych surowców (chodzi m.in. o Chiny, które posiadają duże zasoby metali ziem rzadkich).