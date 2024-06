Wiceszef MSZ Rosji dodał, że Moskwa „nigdy nie zdecydowała się na taki krok”, pomimo "wszystkich perypetii związanych z najgwałtowniejszą fazą w swoich stosunkach z tzw. kolektywnym Zachodem", ale "nie wyklucza w przyszłości żadnych opcji".



Wiceszef MSZ Rosji po ataku na Sewastopol: Nie ma już mowy o dialogu w sprawie kontroli zbrojeń

Riabkow nawiązał też do ataku Ukraińców na Sewastopol z 23 czerwca, w czasie którego użyto — jak twierdzi Rosja — amerykańskich pocisków ATACMS. Rosja podaje, że w ataku na okupowane przez Rosjan od 2014 roku miasto zginęło czterech cywilów, a ok. 150 osób zostało rannych.



Według wiceszefa MSZ Rosji po niedzielnym ataku nie może być mowy o powrocie do dialogu na temat kontroli zbrojeń.



- Okazało się, że prowadzą przeciwko nam wojnę zastępczą i w niektórych wypadkach są bezpośrednio zaangażowani w konflikt. Jak możemy zgodzić się na dalszą redukcję lub nawet ograniczenie w obszarze naszych strategicznych ofensywnych broni? Muszą zrozumieć, że jest to niemożliwe zgodnie z elementarną ludzką logiką - stwierdził Riabkow. „Strategiczna ofensywa broń” o której mówi Riabkow to broń atomowa.



5 lutego 2026 roku przestanie obowiązywać układ New START — czyli dwustronny traktat międzynarodowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Federacją Rosyjską w sprawie środków zmierzających do dalszej redukcji i ograniczenia zbrojeń strategicznych. W lutym 2023 roku Władimir Putin zawiesił udział Rosji w tym traktacie, który przewidywał ograniczenie liczby rozmieszczonych i gotowych do użycia przez Rosję i USA głowic nuklearnych do 1 550. Całkowite odejście od traktatu grozi rozkręceniem się spirali atomowego wyścigu zbrojeń.