Austin mówił, że Władimir Putin nie zatrzyma się, jeśli Rosja wygra wojnę z Ukrainą.



Lloyd Austin w Kongresie wskazuje, które kraje może zaatakować Władimir Putin po Ukrainie

W ten sposób sekretarz obrony USA odpowiedział na pytanie o utknięcie w Kongresie ustawy udostępniającej administracji Joe Bidena 60 mld dolarów na dalsze wsparcie dla Ukrainy. Ustawa została przyjęta przez Senat, ale spiker Izby Reprezentantów jak dotąd nie skierował jej pod obrady.



Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 736. dniu wojny PAP

Bez tych pieniędzy administracja Bidena nie ma środków na pomoc dla Ukrainy. Ostatni pakiet pomocy wojskowej Kijów otrzymał od USA w grudniu.



- Wiemy, że jeśli Putin odniesie tam sukces, nie zatrzyma się - powiedział Austin. - Będzie nadal podejmował coraz bardziej agresywne działania w regionie. I inni przywódcy świata, inni autokraci, będą na to patrzeć i będą zachęceni faktem, że to się stało, a my nie zdołaliśmy wesprzeć demokracji — mówił sekretarz obrony USA.