Petr Fiala robił we wtorek, co mógł, aby ratować format współpracy. Odwołano spotkanie w w ramach pełnych delegacji i przesunięto konferencję prasową tak, aby czterej liderzy mogli w zamkniętym gronie powiedzieć sobie całą prawdę.

– To były bardzo szczere, otwarte rozmowy – oświadczył czeski premier. Przyznał jednak, że gdy idzie o Ukrainę, zgodzono się jedynie, że Rosja złamała prawo międzynarodowe oraz że władzom w Kijowie trzeba pomagać. O ile jednak Czechy uruchomiły ambitny plan szukania amunicji dla Ukraińców w krajach spoza Europy i przyciągnęły do niego 15 krajów Unii (w tym Polskę), zaś Warszawa od początku konfliktu przekazuje Ukrainie poważne ilości broni, to Słowacy i Węgrzy ograniczają się do pomocy humanitarnej i wojskowej.

Czechom zależy na utrzymaniu współpracy wyszehradzkiej po części z powodu przetasowania w Unii po zwycięstwie demokratycznej koalicji w Polsce 15 października. Rząd Donalda Tuska postawił na grę w pierwszej, europejskiej lidze w ramach Trójkąta Weimarskiego. Jeśli więc straci zainteresowanie mniejszymi krajami Europy Środkowej, te będą odgrywały niewielką rolę w Brukseli. Chyba że pogodzą się z polską hegemonią i uznają, że są reprezentowane przez Warszawę w ramach współpracy Polski, Niemiec i Francji.

Fiala zaczął więc wskazywać na szereg punktów, które choć drugorzędne w stosunku do wojny w Ukrainie, miałyby jednak uzasadniać dalszą współpracę czterech państw. Jego zdaniem zgadzają się one co do konieczności ochrony rolników przed konkurencją ukraińskiego importu, rozwojem energetyki jądrowej czy zwalczaniem nielegalnej imigracji. Fico wspomniał z kolei o poparciu czterech przywódców dla kandydatury przyszłego komisarza UE ds. uzbrojenia, choć nie wymienił w tym kontekście Radosława Sikorskiego.

Podziały w Grupie Wyszehradzkiej. Polska i Czechy mówią jednym głosem

Zdaniem Petra Fiali cała Grupa Wyszehradzka jest zgodna co do tego, żeby nie otwierać unijnych traktatów w celu przygotowania UE do poszerzenia o Ukrainę. O ile jednak premierzy Słowacji i Węgier wykluczają zgodę na zniesienia prawa weta przy podejmowaniu decyzji w sprawach zagranicznych i obronnych przez Radę UE, to Polska w kontaktach z Niemcami i Francją sygnalizowała otwartość w tym względzie.