Obrona demokracji na świecie jest jednym z głównych celów prezydentury Joe Bidena. Donald Tusk odegrał w tym planie poważną rolę. Prezydent USA przyjmie polskiego premiera, mimo iż protokolarnie jest on politykiem niższej rangi.

Premier Donald Tusk od dawna utrzymuje z prezydentem Bidenem bliskie relacje, nie sądzę więc, aby w Waszyngtonie bawiono się w niuanse dyplomatyczne. Polska jest najważniejszym sojusznikiem Ameryki na flance wschodniej NATO. Jestem głęboko przekonany, że dojdzie do wizyty premiera w Waszyngtonie.

Tusk zapowiedział, że Polska nie przyjmie azylantów w ramach obowiązkowego systemu podziału w Unii. To jest kwestia, która w całej Europie dzieli prawicę i lewicę. Czy nie jest tak i w koalicji rządowej? Czy i w tej kwestii jest panu, przedstawicielowi Lewicy, po drodze z premierem?

Jest mi po drodze z zasadniczego powodu: Polska nie może być obciążana dodatkowymi obowiązkami w obszarze migracji, bo choć życzymy Ukraińcom samych zwycięstw, to przecież nie możemy wykluczyć, że rosyjska ofensywa doprowadzi do przesunięcia frontu na Zachód i spowoduje, że kolejne miliony Ukraińców pojawią się w Polsce, w tym głównie kobiety i dzieci. To byłby dla naszego kraju ogromny ciężar i polskie społeczeństwo musi być na to przygotowane. Odnosić się do tego pozytywnie, a nie mieć wrażenie, że Bruksela wymaga od nas zbyt wiele.

Testem skuteczności polityki zagranicznej nowego rządu będzie pełne odblokowanie środków z KPO. Kiedy to może nastąpić?

Jeżeli PiS nie będzie przeszkadzał i dalej wprowadzał chaos w naszym życiu publicznym, te środki popłyną do Polski pełnym strumieniem. Warunkiem jest jednak to, że Polska nie tylko przywróci praworządność, ale także będzie wprowadzać w życie wyroki tak sądów krajowych, jak i TSUE oraz ETPCz. Stąd tak ważne było również wymierzenie sprawiedliwości w sprawie prominentnych funkcjonariuszy rządowych Kamińskiego i Wąsika. Zachodnie stolice darzą ekipę Tuska dużym zaufaniem. Nawet więc, jeśli przyjmiemy cały szereg ustaw naprawczych oczekiwanych przez UE, ale zostaną one zawetowane przez Andrzeja Dudę, nie wpłynie to na ocenę starań Warszawy przez Brukselę. Tam doskonale wiedzą, że kadencja prezydenta upływa za rok, a jego następca, niezależnie od tego, z jakiej formacji będzie się wywodził, będzie respektował zasady demokratycznego państwa prawa. Mimo wszystko proces odbudowy fundamentów państwa prawa jest bardzo złożony nie tylko z uwagi na bezmiar szkód, jakich tu dokonał PiS, ale także dlatego, że de facto nie mamy niezależnego Trybunału Konstytucyjnego, który by określił, co jest zgodne z ustawą zasadniczą a co nie.

Prezydent Duda zapowiedział, że wyśle pisma do zagranicznych przywódców, w których będzie ich przekonywał, że w Polsce łamane są zasady praworządności. To nie wpłynie na ocenę naszego kraju?

Zamiast uderzać w wizerunek Polski, o co tyle lat oskarżał obecną koalicję rządową, prezydent Duda powinien szukać przyjaciół w instytucjach polskiego państwa. Pokładam nadzieję w rozmowie premiera i prezydenta.

Są sygnały, że Sikorski chciałby jesienią tego roku zostać przedstawicielem ds. zagranicznych Unii…

Mam wrażenie, że minister Radosław Sikorski przyjął funkcję szefa MSZ na całą kadencję i tylko taką wiedzę posiadam. Ale wyrażę wyłącznie osobistą opinię, że Unia potrzebuje wysokiego przedstawiciela ds. zagranicznych formatu Radosława Sikorskiego.