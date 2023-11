David Cameron w Kijowie. Wołodymyr Zełenski: To ważne, bo świat nie jest dziś skupiony na Ukrainie

Wielka Brytania od początku wojny na Ukrainie pozostaje bliskim sojusznikiem Kijowa - Londyn przekazał Ukrainie m.in. czołgi podstawowe Challenger 2, a także inne zestawy uzbrojenia. Były premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, wielokrotnie odwiedzał Kijów w czasie sprawowania urzędu i był jednym z największych orędowników jak najszerszej pomocy militarnej dla Ukrainy.



- To, co chcę powiedzieć przez bycie tutaj to fakt, że nadal będziemy udzielać wam moralnego wsparcia, dyplomatycznego wsparcia... a ponad wszystko militarnego wsparcia, którego potrzebujecie nie tylko w tym roku i następnym roku, ale tak długo jak będzie trzeba - zapewnił Cameron.



Szef MSZ Wielkiej Brytanii dodał, że jego kraj zamierza - we współpracy z sojusznikami - zadbać o to, by uwaga świata pozostała przy Ukrainie.



David Cameron i Dmytro Kułeba rozmawiali o bezpieczeństwie korytarza na Morzu Czarnym

W Kijowie Cameron spotkał się nie tylko z Zełenskim, ale też szefem MSZ Ukrainy, Dmytro Kułebą.