Po ataku Hamasu pomoc wojskowa Pentagonu dla Izraela. USA przesuwają okręty

Nieoficjalnie: USA przekażą Izraelowi amunicję do myśliwców

Powołując się na źródła we władzach USA i Izraela portal Axios podał nieoficjalnie, że Stany Zjednoczone jeszcze w niedzielę ogłoszą dodatkowy pakiet pomocy wojskowej dla Izraela. W artykule napisano, że Izrael szykuje się do zakrojonej na szeroką skalę operacji przeciw Hamasowi i że operacja sił Izraela może prowadzić do działań izraelskich wojsk lądowych w Gazie, "które prawdopodobnie potrwają wiele tygodni i mogą doprowadzić do eskalacji w innych częściach regionu".

Według portalu, prośba o pomoc do USA skierowana pierwszego dnia konfliktu sygnalizuje, jak znacznej siły ognia potrzebują - wedle swojej oceny - władze Izraela. Axios podał, że w nadchodzących dniach i tygodniach USA przekażą Izraelowi prawdopodobnie kilka pakietów pomocy wojskowej. Według źródeł portalu, ministerstwo obrony Izraela zwróciło się m.in. o amunicję do myśliwców.

Oficjalnie: Będzie pomoc wojskowa USA dla Izraela

W niedzielę wieczorem czasu polskiego oficjalny komunikat wydał szef Pentagonu Lloyd Austin. Oświadczył on, że w odpowiedzi na atak Hamasu na Izrael i po rozmowach z prezydentem Joe Bidenem polecił podjęcie kroków w celu "wzmocnienia postawy Departamentu Obrony w regionie", aby zwiększyć wysiłki na rzecz odstraszania.

Sekretarz obrony USA poinformował, że zarządził przemieszczenie grupy uderzeniowej z lotniskowcem USS Gerald R. Ford w region wschodniego Morza Śródziemnego. W ramach grupy przemieszczone zostaną m.in. krążownik rakietowy typu Ticonderoga, USS Normandy (CG 60) oraz cztery niszczyciele rakietowe typu Arleigh Burke: USS Thomas Hudner (DDG 116), USS Ramage (DDG 61), USS Carney (DDG 64) i USS Roosevelt (DDG 80).