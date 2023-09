Alejnik nie wykluczył jednak użycia tej broni, gdyby Białoruś została zaatakowana.



Polska planuje podwoić liczebność swoich sił zbrojnych Siarhij Alejnik, szef MSZ Białorusi

Szef MSZ Białorusi mówił też, że rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na terytorium Białorusi jest reakcją na "dużą militaryzację" na zachodniej granicy kraju. Alejnik wskazał m.in. na to, że Polska planuje "podwoić liczebność swoich sił zbrojnych" i kieruje ciężki sprzęt na granicę, a w kraju rośnie liczba żołnierzy USA i innych państw NATO.



Szef MSZ Białorusi Siarhij Alejnik: Mój kraj zawsze wspiera pokój

Rosyjska armia wykorzystywała terytorium Białorusi do ataku na Ukrainę rozpoczętego 24 lutego 2022 roku - tego dnia rosyjskie jednostki weszły na terytorium Ukrainy m.in. z terytorium Białorusi. Z terytorium Białorusi prowadzone były też ataki rakietowe i powietrzne na Ukrainie. Białoruska armia jak dotąd nie wzięła jednak bezpośredniego udziału w agresji przeciwko sąsiadowi.



Na pytanie AP czy wyobraża sobie sytuację, w której Białoruś mogłaby aktywnie wesprzeć Rosję w wojnie z Ukrainą, Alejnik odparł: "Moja odpowiedź brzmi, nie".



Alejnik mówił też, że nie sądzi, by Ukraińcy chcieli lub potrzebowali "wojny na wyniszczenie" podkreślając, iż Białoruś zawsze wspierała pokój w sąsiednim kraju i "będzie robić wszystko co w jej mocy", by ten pokój osiągnąć.