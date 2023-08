Włochy odwracają się od Chin

– Chińczycy chcą mieć największą armię świata, chcą rozszerzyć swoją strefę wpływów – podkreślił Crosetto.

Zmiana polityki Włoch wobec Chin to wyzwanie dla Polski, która też należy do inicjatywy Jednego Pasa i Jednej Drogi

Bastasin uważa, że odwrócenie się Włoch od Chin to część szerszego procesu przekształcenia przez Meloni Braci Włochów z partii skrajnej prawicy o korzeniach faszystowskich w konserwatywne ugrupowanie głównego nurtu bliskie tradycyjnym partiom chadeckim. Jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego jego elementem może być zmiana nazwy ugrupowania, a także jego logo, którym jest dziś nawiązujący do czasów Mussoliniego trójkolorowy płomień.

Inaczej niż Polska czy Węgry po przejęciu władzy w październiku 2022 r. nowa premier nie poszła na konfrontację z Brukselą. Jej polityka nigdy też nie podważyła zasad państwa prawa. Ewentualne wyjście Braci Włochów z klubu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (CER), do którego należy PiS, i dołączenie do Europejskiej Partii Ludowej, której członkiem jest PO, miałoby pozwolić Włochom na dołączenie do grona najbardziej wpływowych państw Unii. Meloni boleśnie odczuła to, że w czasie niedawnej próby puczu przeciw Putinowi Biden konsultował się z przywódcami Francji Emmanuelem Macronem, Niemiec Olafem Scholzem i Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem, ale nie Włoch.

Wizyta w Pekinie

Jednak Bastasin uważa, że ostatecznym testem, czy Meloni jest faktycznie gotowa na dołączenie do ugrupowań głównego nurtu, jest jej stosunek do Donalda Trumpa. A to dlatego, że sposób dojścia miliardera do władzy i jej sprawowania był wzorem dla Włoszki. Trump, mimo że nie uznał wyniku wyborów w 2020 r. i musi stawić czoła wielu oskarżeniom o złamanie prawa, jest niemal pewny republikańskiej nominacji, a sondaże dają mu równe poparcie co Bidenowi w ostatecznym starciu o Biały Dom.

– Czuję się bliższa republikanom, ale to nie przeszkadza w nawiązaniu bliskiej współpracy z prezydentem Bidenem – powiedziała w czwartek Meloni.