Morawiecki wezwał następnie do większych nakładów na ochronę unijnych granic, do zreformowania FRONTEX-u, by skutecznie walczył z przemytnikami ludzi, przebudowę budżetu UE tak, by znalazło się więcej środków na pomoc dla państw graniczących z UE. Premier wezwał też do ograniczenia świadczeń socjalnych dla osób spoza UE i zakończenia tolerowania współpracy organizacji pozarządowych z przemytnikami ludzi.

Mateusz Morawiecki: Weto rządu PiS wobec przymusowej relokacji uchodźców

- Europa stała się najlepszym miejscem dla życia nie tylko dlatego, że mamy wolność i dobrobyt, ale też dlatego, że potrafimy ich chronić. Oddajmy głos ludziom i zachęcajmy do tego również inne kraje Europy - dodał.

- Przedstawię ten plan na posiedzeniu Rady Europejskiej. W imieniu milionów polskich obywateli, których reprezentuje rząd PiS, postawimy weto wobec mechanizmu przymusowej relokacji. Europa bezpiecznych granic to także Europa bez przymusowej relokacji. Ta relokacja jest wprowadzana tylnymi drzwiami, wbrew traktatom, pod groźbą kar finansowych. Rząd PiS nie zgodzi się na żadne eksperymenty, na żadne wymuszenia dotyczące przyjmowania nielegalnych imigrantów. Nie zgodzę się jako premier na naruszanie naszych praw i naszej suwerenności. Każdy kraj ma prawo być u siebie gospodarzem. Europa ma święte prawo być u siebie gospodarzem i najwyższy czas, by cała Europa zdała sobie z tego sprawę - zakończył swoje wystąpienie Morawiecki.