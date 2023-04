Atom jednym z ważniejszych punktów w rozmowie Morawieckiego z Harris

Czytaj więcej Atom Polacy i Amerykanie zapowiadają atomowe konsorcjum. Przetargu nie będzie? Polskie Elektrownie Jądrowe, spółka odpowiedzialna za budowę siłowni atomowej, rozmawia z amerykańskimi firmami Bechtel i Westinghouse o warunkach współpracy, aby szybko powstało konsorcjum. Oznaczać to może, że przetargu na budowę nie będzie.

- Z punktu widzenia polskiego interesu patrzę na to pragmatycznie. Interesuje mnie interes Polski, polska racja stanu. Jeżeli tylko Amerykanie z Koreańczykami się dogadają, to będziemy w Polsce mieli znakomitych inwestorów koreańskich. I ja wierzę, że tak będzie. Tak nas właśnie zapewniają nasi inwestorzy koreańscy, z którymi bardzo blisko współpracujemy. Zarówno w zakresie energetyki jądrowej, ale także dostaw broni. Ta współpraca się świetnie rozwija. Ten spór musi być rozwiązany między Amerykanami a Koreańczykami. Wierzymy stronie koreańskiej, oba projekty idą do przodu - mówił Morawiecki.

Wtorek był pierwszym dniem wizyty premiera Matusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. W środę premier spotka się m.in. z przedstawicielami amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego.