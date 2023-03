W swoją pierwszą oficjalną podróż zagraniczną w roli króla Wielkiej Brytanii syn Elżbiety II miał udać się do Paryża. Pierwotnie wizyta Karola III we Francji miała potrwać od niedzieli 26 marca do środy 29 marca. W planach był m.in. wykwintny bankiet w Wersalu.

W piątek Pałac Elizejski poinformował jednak, że w związku z protestami przeciwko reformie emerytalnej we Francji wizyta została przełożona. "Decyzja (o przełożeniu wizyty - red.) została podjęta przez francuski i brytyjski rząd po dzisiejszej porannej rozmowie telefonicznej między prezydentem Francji a królem” Wielkiej Brytanii - podała kancelaria francuskiego prezydenta. W tekście dodano, że wizyta została przełożona, by król Karol III został powitany w warunkach, które odpowiadają przyjaznym relacjom między Francją a Wielką Brytanią.

Pałac Buckingham potwierdził, że oficjalna wizyta króla Karola III i królowej małżonki Kamili we Francji została przełożona. "Ich królewskie moście z niecierpliwością czekają na możliwość odwiedzenia Francji" - czytamy w komunikacie.

Do sprawy na konferencji prasowej odniósł się prezydent Francji Emmanuel Macron. Powiedział, że można zobaczyć, jak wygląda sytuacja związana z protestami przeciwko reformie emerytalnej. W czwartek w całej Francji protestowało ponad milion osób. Doszło do zamieszek i starć z policją. W czasie wieczornych i nocnych starć demonstrantów, przede wszystkim anarchistów, z policją, aresztowano ponad 450 osób, ponad 440 funkcjonariuszy odniosło obrażenia (14 zostało hospitalizowanych). W Bordeaux protestujący podpalili drzwi do ratusza.

Emmanuel Macron ocenił, że w sytuacji, gdy na wtorek związki zawodowe ogłosiły ogólnokrajowe protesty, organizowanie wizyty głowy państwa "nie byłoby poważne". - Zdrowy rozsądek i przyjaźń zachęciły nas do zaproponowania przełożenia (wizyty - red.) - dodał prezydent Francji. Poinformował, że wizyta Karola III może zostać przełożona na "wczesne lato".

Cytowany przez agencję Reutera rzecznik rządu Wielkiej Brytanii przekazał, że decyzja o przełożeniu wizyty Karola III we Francji zapadła "za zgodą wszystkich stron" po tym, jak Macron zwrócił się w tej sprawie do brytyjskiego gabinetu.

Z Francji Karol III miał udać się do Niemiec. Według źródeł agencji Reutera w Pałacu Buckingham, wizyta króla Wielkiej Brytanii w Republice Federalnej Niemiec odbędzie się zgodnie z pierwotnym planem.

Podniesienie wieku emerytalnego we Francji

Premier Francji Elisabeth Borne skorzystała 16 marca z artykułu 49.3 konstytucji, by przeforsować podwyższenie wieku emerytalnego do 64 lat bez głosowania w Zgromadzeniu Narodowym. Francuski rząd przekonuje, że podniesienie wieku emerytalnego o dwa lata - do 64 lat - jest kluczowe dla utrzymania obecnego systemu emerytalnego.

Artykuł 49.3 francuskiej konstytucji pozwala na ratyfikację ustawy bez głosowania, jeżeli większość posłów nie opowie się za obaleniem rządu. W przeprowadzonym 20 marca głosowaniu w Zgromadzeniu Narodowym do odwołania rządu Borne zabrakło dziewięciu głosów.