Australia ma w następnej dekadzie kupić do pięciu amerykańskich atomowych okrętów podwodnych klasy Wirginia, w ramach strategicznej współpracy w ramach paktu AUKUS, łączącego Australię, Wielką Brytanię i USA - informuje Reuters, powołując się na cztery amerykańskie źródła.

Okręt podwodny o napędzie atomowym klasy Wirginia

Foto: U.S. Navy photo by General Dynamics Electric Boat, Public domain, via Wikimedia Commons