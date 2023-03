Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 372 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zima, która była bardzo trudna dla Ukrainy, minęła.

Błaszczak mówił w TVP, że Polska przestrzegała przed robieniem interesów z Polską, ale Polacy "byli nazywani rusofobami". Przypomniał przy tym budowę gazociągu Nord Stream, którym z Rosji do Niemiec płynął gaz, co doprowadziło do silnego uzależnienia gospodarki Niemiec od taniego rosyjskiego gazu.



"Czy pan minister wie, ile miliardów złoty Polska co roku przelewała do Moskwy w zamian za rosyjską energię?" - spytał Bagger.

Niemiecki dyplomata nawiązał do faktu, że Polska przez lata sprowadzała z Rosji ropę i gaz - jak ujawniono niedawno dopiero przed kilkoma dniami Rosja przestała dostarczać ropę Polsce.

Polska na import surowców z Rosji od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę 53 mld złotych - wynika z analizy Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Bagger opublikował następnie wpis, w którym czytamy, że "wojna Putina z Ukrainą wstrząsnęła obrazem Rosji u Niemców - i zmieniła go dramatycznie".

"Jest on bliższy niż kiedykolwiek obrazowi Rosji, jaki mają Polacy. Czy w Polsce zostało to już zauważone?" - dodał. Na dowód tego opublikował wyniki badań think tanku ECFR, z którego wynika, że 61 proc. Niemców uważa Rosję za przeciwnika (w Polsce - 66 proc.).