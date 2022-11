Wzbogacanie uranu do poziomu 60 proc. prowadzone jest w podziemnym ośrodku w Fordo - podają irańskie media państwowe.



Reklama

Aby wyprodukować broń atomową Iran musiałby wzbogacić uran do poziomu 90 proc. Wzbogacanie uranu do poziomu 60 proc. znacznie przekracza jednak 20 proc. - czyli poziom, do którego Iran wzbogacał uran przed zawarciem porozumienia nuklearnego z Zachodem w 2015 roku. W 2018 roku ówczesny prezydent USA, Donald Trump, jednostronnie odstąpił jednak od porozumienia przywracając sankcje wobec Iranu.

Na mocy porozumienia nuklearnego Iran miał nie wzbogacać uranu powyżej poziomu 3,67 proc.



"W liście do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Iran poinformował agencję, że rozpoczął wzbogacanie uranu do 60 proc. czystości w ośrodku w Fordo" - czytamy w depeszy agencji ISNA.

Reklama

3,67 proc. Tylko do takiego poziomu Iran miał wzbogacać uran na mocy porozumienia nuklearnego z 2015 roku

Ma być to odpowiedź na rezolucję Rady Gubernatorów MAEA, która w czwartek wezwała Teheran do pilnej współpracy przy śledztwie ws. śladów uranu w trzech ośrodkach działających nieoficjalnie.



W czerwcu Reuters informował, że Iran zacznie wzbogacać uran do większego poziomu czystości przez użycie zaawansowanych wirówek wzbogacających IR-6 w ośrodku w Fordo.