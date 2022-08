W wywiadzie udzielonym KBS papież stwierdził, że pojedzie do Korei Północnej jeśli otrzyma zaproszenie.

- Powinni mnie zaprosić. Nie odmówię - powiedział papież w rozmowie z południowokoreańską telewizją.

Gdyby doszło do pielgrzymki papieża Franciszka do Korei Północnej, byłaby to pierwsza wizyta głowy Kościoła katolickiego w tym kraju.

Jak zauważa Reuters nie wiadomo ilu dokładnie obywateli Korei Północnej jest katolikami, ani jak praktykują oni swoją wiarę.



Były prezydent Korei Południowej, Moon Jae-in, który jest katolikiem, wzywał papieża Franciszka aby odwiedził Koreę Północną, mówiąc, że papieska wizyta w Pjongjangu pomogłaby w budowie pokoju na Półwyspie Koreańskim.