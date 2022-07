- Rosja zareaguje na to niezwykle negatywnie. O ile rozumiemy, do tej pory ta decyzja nie znalazła żadnego zastosowania w praktyce. Miejmy nadzieję, że nie znajdzie. Wszelkie takie działania przeciwko obywatelom Rosji pociągną za sobą środki zaradcze i kontrreakcję. Jest to całkiem zrozumiałe i przewidywalne - powiedział Pieskow.

- Widzimy, że kraje UE, kraje Ameryki Północnej dosłownie prześcigają się w przyjmowaniu różnych antyrosyjskich i nieprzyjaznych środków wobec nas. Widzimy też, że wyczerpuje im się arsenał pewnych środków, które ich zdaniem mogą wywrzeć na nas presję i zmusić nas do zmiany stanowiska, co jest błędnym osądem - przekonywał rzecznik Putina.

Dodał, że Rosja liczy na to, że zachodni partnerzy trzeźwo podejdą do ewentualnego zniesienia wiz Schengen dla Rosjan.

Po rozpoczęciu przez Rosję specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie, wielu europejskich polityków zaproponowało zakaz wydawania Rosjanom wiz Schengen. Główne partie parlamentarne Finlandii powiedziały, że popierają pomysł zawieszenia wydawania Rosjanom wiz turystycznych, mimo oświadczeń fińskiego MSZ, że nie planuje się żadnych zmian w polityce wizowej.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksandr Gruszko powiedział, że jeśli kraje UE ograniczą wydawanie wiz Rosjanom, Rosja "znajdzie sposób na odpowiedź, bo takie dyskryminacyjne działania są dla Moskwy nie do przyjęcia."