Inwestycje w złoża gazu, eksport ropy z ominięciem Rosji, wreszcie zaproszenie zachodnich firm, które opuściły Rosję do przeniesienia biznesu do Kazachstanu - to nowe kierunki kazachskiej polityki gospodarczej. Nowy prezydent chce wyłączyć Kazachstan spod wpływu Rosji.