- Za rok sytuacja może być jeszcze gorsza. Rosja będzie ostrzeliwać nie tylko Ukrainę, ale też szereg innych państw, niewykluczone, że będą to też członkowie Sojuszu. To będzie nasza wspólna katastrofa - ostrzegał Zełenski.



Reklama

- Wszyscy rozumiecie, jaki jest prawdziwy cel Rosji. Groziła, że kiedy Ukraina wstąpi do NATO rozpocznie wojnę. Ale Ukraina nie jest w NATO, a wojna Rosji przeciwko naszemu państwu trwa już 126 dni, po ośmiu latach wojny w Donbasie - dodał.



- Cele Rosji są oczywiste. Kierownictwo Rosji patrzy na świat zupełnie inaczej. Oni patrzą na Litwę nie jako na członka NATO, tylko jako na byłą republiką ZSRR. Dla nas to jest przeszłość, a oni rozpatrują Litwę jako przyszłość. Znów chcą Litwę zniewolić. Tak samo myślą o każdym państwie, które sąsiaduje z Rosją, które niegdyś było w strefie wpływów Moskwy - przekonywał prezydent Ukrainy.



- Dopiero teraz mówicie, że Rosja jest waszym głównym zagrożeniem. Dla nich jesteście wrogiem, wrogiem od dawna. Na tym zbudowana jest cała ideologia Rosji. To widoczne jest w ich propagandzie. To jest jej zdaniem - złamać was, uderzać was. Widzę, że praca poropagandystów i rosyjskiej telewizji trwa nawet w waszych państwach. To nie wolność słowa, to przygotowanie wojny przeciwko wam. Spójrzcie na nasze państwo - do czego to może doprowadzić - ostrzegał Zełenski.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja publikuje współrzędne Pentagonu. "Zachodnie satelity pracują dla wroga" Rosyjska agencja kosmiczna opublikowała współrzędne zachodnich siedzib obronnych, w tym amerykańskiego Pentagonu i miejsca szczytu NATO, twierdząc, że zachodni operatorzy satelitarni pracują dla wroga Rosji - Ukrainy.

Reklama

- Taktyka Rosji jest bardzo prosta - Rosja niszczy wszystko: bloki mieszkalne, szkoły, szpitale. Po co? Armia rosyjska robi wszystko, by jak najwięcej ludzi musiało opuścić swoje miasta. By nie pozostało nic poza morzem ruin. Rosjanie nie chcą zatrzymać się na Donbasie, ani na południu Ukrainy. Oni chcą połknąć nas wszystkich, potem wszystkich w Europie, których rząd Rosji uważa za swoją własność. Pytanie kto będzie kolejny: Mołdawia? Państwa bałtyckie? Polska? Odpowiedź brzmi: prędzej czy później wszyscy - kontynuował.



- Po co Rosja zakręca gaz w Europie? Po to, abyście musieli prosić, abyście się poniżali, aby można było żądać, żebyście zrezygnowali ze swojej wolności, ze swojej wartości. Trzeba widzieć prawdziwe cele Rosji - mówił też Zełenski. Zełenski zarzucił również Rosji, że walczy z Zachodem doprowadzając do kryzysu żywnościowego.

- Tyran rozumie tylko siłę, wyłącznie siłę - stwierdził prezydent Ukrainy.

Od Kijowa do Madrytu jest przecież mniej, niż wynosi zasięg rakiet, których użyto przeciwko nam Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

Autopromocja ORZEŁ INNOWACJI Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm WEŹ UDZIAŁ

- Nasze cele, cele Ukrainy, są absolutnie zgodne z waszymi. Jesteśmy zainteresowani bezpieczeństwem, stabilizacją kontynentu europejskiego i całego świata - oświadczył.



- To wojna o przyszły porządek świata. Dlatego wsparcie dla Ukrainy teraz: uzbrojenie, finanse, sankcje - są rzeczą absolutnie konieczną. Ukraina potrzebuje nowoczesnego sprzętu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego. Macie ten systemy. Przekazując je nam możecie złamać taktykę Rosji. Od Kijowa do Madrytu jest przecież mniej, niż wynosi zasięg rakiet, których użyto przeciwko nam - stwierdził też Zełenski.



Reklama

- Wojna nie może się przeciągać. Abyśmy mogli złamać przewagę artyleryjską Rosji tu i teraz, potrzebujemy znacznie więcej nowoczesnej artylerii - dodał.



- Potrzebujemy gwarancji bezpieczeństwa. Powinniście znaleźć dla Ukrainy miejsce w przestrzeni bezpieczeństwa - mówił Zełenski zwracając uwagę, że wszyscy zachodni sąsiedzi Ukrainy popierają członkostwo Ukrainy w NATO. Jak mówił jest to "logiczne".