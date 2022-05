„Spór Prawa i Sprawiedliwości z Solidarną Polską wokół losów Izby Dyscyplinarnej czyni z koalicji rządzącej chyba najdroższą w historii. Przez nich bowiem, do dziś nie otrzymaliśmy środków z europejskiego Funduszu Odbudowy. Ale wiele wskazuje na to, że polski KPO zostanie zaakceptowany przez KE, bo między koalicjantami dojdzie do jakiegoś – zagmatwanego – porozumienia” – mówi Zuzanna Dąbrowska, redaktorka „Rzeczpospolitej”.