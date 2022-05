Prezydent i premier Finlandii wydali 12 maja rano wspólne oświadczenie, w którym stwierdzają, że neutralna dotychczas Finlandia powinna "niezwłocznie" przystąpić do NATO.

Reklama

- Kolejne rozszerzenie NATO nie uczyni naszego kontynentu bardziej stabilnym i bezpiecznym - skomentował Pieskow.



Rzecznik Kremla był też pytany czy Moskwa brała pod uwagę ryzyko, że sąsiadujące z nią kraje będą chciały dołączyć do NATO w reakcji na rozpoczęcie przez Rosję wojny na Ukrainie (w Rosji określana jest mianem operacji specjalnej - red.).

Czytaj więcej Polityka Miedwiediew ostrzega przed wojną nuklearną Rosji z NATO i mówi, że straszy nią Zachód "Pompowanie" przez państwa NATO broni na Ukrainę oraz szkolenie ukraińskich wojsk w obsłudze zachodniego sprzętu zwiększa ryzyko bezpośredniego konfliktu między NATO a Rosją - ocenił Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Federacji Rosyjskiej.

- Najbardziej zróżnicowane możliwości są zawsze rozważane i analizowane - odparł Pieskow.



Reklama

Rzecznik Kremla zapowiedział też, że Rosja wykona specjalną analizę sytuacji, po tym jak Finlandia dołączy do NATO, by "przygotować niezbędne środki zapewniające jej bezpieczeństwo".

Reakcja Rosji będzie zależeć od tego, jak proces rozszerzania (NATO) będzie wyglądał w przyszłości Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla

- Prezydent i Naczelny Dowódca wydał instrukcję, by przygotować listę środków, które mają wzmocnić naszą zachodnią flankę w związku ze wzmocnieniem wschodniej flanki NATO. NATO przesuwa się w naszą stronę. Więc, oczywiście, wszystko to będzie brane pod uwagę w specjalnej analizie i przy przygotowaniu niezbędnych rozwiązań, które doprowadzą do zrównoważenia sytuacji i zapewnienia naszego bezpieczeństwa - powiedział Pieskow pytany o reakcję Rosji na wejście Finlandii do NATO.



- Wszystko będzie zależeć od tego, jak proces rozszerzania (NATO) będzie wyglądał w przyszłości, jak bardzo infrastruktura wojskowa (Sojuszu) zbliży się do naszych granic - dodał.