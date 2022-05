W Kijowie była właśnie przewodnicząca Bundestagu Bärbel Bas (SPD), wybiera się szefowa dyplomacji Annalena Baerbock (Zieloni) oraz jej partyjny kolega i wicekanclerz Robert Habeck.

Zaproszenie otrzymał już także prezydent Frank-Walter Steinmeier. Wcześniej nie był osobą mile widzianą w Kijowie, gdzie pamiętano o roli, jaką odegrał w ukształtowaniu zbankrutowanej niemieckiej polityki wobec Rosji. W tej sytuacji także kanclerz Olaf Scholz (SPD) nie rozważał podróży do Kijowa. Wszystko zmieniło się po niedawnej rozmowie telefonicznej kanclerza z prezydentem Zełenskim i przekazaniu stosownych zaproszeń.

Dyplomatyczna przepychanka w czasie wyniszczającej Ukrainę wojny wywoływała nie tylko w Niemczech niesmak i pojednanie zostało przyjęte z wielką ulgą.

Pojawiły się nawet spekulacje, że Scholz wybierze się w podróż do Kijowa wraz z prezydentem Macronem. Prezydent Francji przybył w poniedziałek wieczorem do Berlina z pierwszą zagraniczną wizytą po niedawnych wyborach. Ich rezultat przyjęto w Berlinie z ulgą w świetle zapowiedzi Marine Le Pen o zakończeniu współpracy z Niemcami w dotychczasowej formie, gdyby odniosła sukces. Miało to dotyczyć zwłaszcza wspólnych projektów zbrojeniowych, takich jak nowy lotniczy system bojowy FCAS, którego częścią jest m.in. budowa myśliwca wielozadaniowego szóstej generacji. Wprawdzie Niemcy kupują amerykańskie F-35, ale nie wycofują się z projektu europejskiego.

Berlin nie wyobraża sobie bez Paryża koordynacji polityki UE po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zwłaszcza że Niemcy zmieniły zdanie w sprawie embarga na rosyjską ropę i obiecały dostarczyć Ukrainie samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard oraz potężne samobieżne 60-tonowe haubice o zasięgu 40 km. Kanclerz Scholz podjął w końcu takie decyzje mimo obiekcji części jego partii, SPD.

Jednak brak jasnego przesłania, niezdecydowanie i wyraźne różnice zdań w koalicji rządowej pogrążyły notowania samego Scholza. Cieszy się poparciem zaledwie nieco ponad jednej trzeciej obywateli.

Wyrazem braku zaufania dla SPD był katastrofalny wynik partii w niedzielnych wyborach do parlamentu Szlezwiku-Holsztyna. Ugrupowanie kanclerza straciło tam ponad 10 pkt proc. w porównaniu z poprzednią elekcją. W ocenie niemieckich mediów był to w dużej mierze rachunek za długoletni kurs polityki wobec Rosji i brak rozliczenia przez partię byłego kanclerza Gerharda Schrödera broniącego nadal Putina. Obywatele mają też pretensje do Scholza, że nie wyjaśnia wyczerpująco zmiany kursu w polityce zagranicznej. Sprawia to, iż nie jest postrzegany jako silny przywódca.

Prawdziwym testem dla kanclerza i rządu będą wybory w najbliższą niedzielę w Nadrenii Północnej-Westfalii, landzie zamieszkanym przez niemal jedną czwartą obywateli RFN.