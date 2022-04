"Spodziewamy się otrzymać status państwa kandydującego do członkostwa w UE po szczycie Rady Europejskiej w czerwcu. Następnie rozpoczną się negocjacje akcesyjne, które powinny odbyć się w ramach przyspieszonej procedury" - napisał Jermak na swoim kanale w serwisie Telegram.



Reklama

Według Jermaka pierwsza część kwestionariusza, który ma ocenić czy Ukraina jest w stanie uzyskać status państwa kandydującego do UE, została wypełniona w ciągu tygodnia i wysłana do Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej Polityka Von der Leyen: Nowe sankcje UE mają być wymierzone w Sbierbank - Kolejne sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji będą wymierzone w banki, w szczególności Sbierbank, jak również w ropę naftową - powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Teraz pracujemy nad drugą częścią i czekamy na pozytywną rekomendację Komisji Europejskiej. Obecnie cały zespół prezydenta, kancelaria i rząd pracują, by zrobić wszystko co w naszej mocy tak szybko, jak to możliwe. Ukraina będzie w UE" - napisał Jermak.



Na oficjalnej stronie prezydenta Ukrainy czytamy, że wspomniany przez Jermaka kwestionariusz został przekazany przez Zełenskiego szefowi delegacji UE na Ukrainę Mattiemu Maasikasowi.

Reklama

Ukraina będzie w UE Andrij Jermak

- To ważny sygnał. Wierzymy, że otrzymamy wsparcie i zostaniemy kandydatem do członkostwa. Po tym rozpocznie się następny, ostateczny etap. Wierzymy, że to wydarzy się w nadchodzących tygodniach i że będzie czymś pozytywnym dla historii naszego narodu, na jego drodze do niepodległości i demokracji - oświadczył Zełenski.



Maasikas zapowiedział że wypełniony przez Ukrainę kwestionariusz zostanie przeanalizowany "bardzo szybko".