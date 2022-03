We wtorek polski rząd oświadczył, że jest gotów przekazać do dyspozycji USA posiadane MIG-29. Myśliwce miałyby zostać przekazane do bazy USA w Ramstein w Niemczech. MSZ poinformowało też, że „rząd zwróci się do USA o dostarczenie samolotów o analogicznych parametrach i jest gotów do natychmiastowego ustalenia warunków ich zakupu".

Po ogłoszeniu decyzji przez polski rząd, przeprowadzono szereg rozmów z Amerykanami. W ocenie urzędników z Waszyngtonu istnieją dwa problemy związane z tą propozycją: logistyczny i polityczny, a propozycja władz w Warszawie nie uwzględnia w wystarczającym stopniu obu tych kwestii.

Na wspólnej konferencji prasowej z szefową brytyjskiej dyplomacji Lizz Truss Antony Blinken powiedział, że propozycja Polski budzi obawy całego NATO.

- Musimy dopracować szczegóły tych kwestii w przyszłości. Nie jest dla nas jasne, czy istnieją merytoryczne przesłanki, aby zrobić to w sposób, który został przedstawiony wczoraj - powiedział.

Blinken wezwał Rosję, by pozwoliła Ukraińcom opuścić miasta, w których trwa "nieustające bombardowanie".

- Rosja dokonała inwazji na Ukrainę bez uzasadnienia i musi szanować korytarze humanitarne, które pozwalają ludziom uciec z oblężonych miast - powiedział.