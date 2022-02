- Historia dzieje się na naszych oczach. Rosyjskie działania militarne, rosyjska agresja zmienia układ sił w Europie, zmienia bezpieczeństwo i geopolitykę na naszych oczach - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller na konferencji prasowej w KPRM, odnosząc się do rozpoczętej w czwartek inwazji Rosji na Ukrainę. - Przed takim scenariuszem ostrzegaliśmy od wielu miesięcy - zaznaczył.

Wcześniej w piątek premier Mateusz Morawiecki przekazał, że Komitet Ministrów Rady Europy, z inicjatywy Ukrainy i Polski, uruchomił procedurę zawieszenia członkostwa Rosji w Radzie Europy.

- Wspólny wniosek Ukrainy i Polski o zawieszenie Rosji w członkostwie w Radzie Europy. Została uruchomiona niedawno procedura zawieszenia Rosji, a przed chwilą otrzymałem informację od wiceministra (spraw zagranicznych Piotra) Wawrzyka, który koordynuje te prace, że właśnie zostało zakończone głosowanie i Rosja została wykluczona z Rady Europy - oświadczył po godz. 17:00 rzecznik rządu.

W dalszej części konferencji Müller zaznaczył, że chodzi o zawieszenie członkostwa Rosji, a nie wykluczenie Federacji Rosyjskiej. - Chciałbym, żeby to było już wykluczenie, ale w tym momencie mówimy o procedurze zawieszeniowej, bo procedury wykluczeniowej jako takiej w Radzie Europy w takim klasycznym modelu nie ma. Oczywiście liczymy na to, że będzie to dalej mogło się skończyć tak, jak przed chwilą powiedziałem - stwierdził.

Rzecznik rządu ocenił, że zawieszenie członkostwa Rosji w Radzie Europy to "dobry sygnał społeczności międzynarodowej". - Że nie ma akceptacji na agresję, że nie ma zgody na podbijanie innego kraju, że nie ma zgody na obecność tego typu państw jak Rosja, które naruszają normy prawa międzynarodowego, w takiej organizacji jak Rada Europy - podkreślił Piotr Müller.

Decyzję o zawieszeniu uczestnictwa Rosji w Radzie Europy podjął Komitet Ministrów tej organizacji, do której należy 47 państw.

Wojna na Ukrainie rozpoczęła się w nocy ze środy na czwartek, gdy wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję z kilku kierunków jednocześnie. W czwartek wieczorem prezydent Wołodymyr Zełenski informował, że w pierwszym dniu rosyjskiego ataku zginęło 137 Ukraińców, w tym cywile, a ponad 300 osób zostało rannych.