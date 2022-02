- Wczoraj prezydent (Rosji Władimir) Putin zdecydował się na uznanie, że dwa kawałki ukraińskiej ziemi są niepodległymi bytami. Ukraina nie uznaje i nigdy nie uzna tego absurdu, nie zrobi też tego świat - oświadczył Kułeba.



Reklama

Kułeba mówił też, że zaproponował Blinkenowi uruchomienie programu podobnego do programu Lend-Lease funkcjonującego w czasie II wojny światowej, który umożliwiał udostępnianie na szeroką skalę sprzętu wojskowego sojusznikom USA.

Czytaj więcej Dyplomacja Nowe zdjęcia z satelity: Wozy bojowe przy granicy Ukrainy z Białorusią Nowe zdjęcia z satelity opublikowane przez komercyjnego operatora satelitów, firmę Maxar z USA pokazują, że przy granicy Białorusi z Ukrainą pojawiło się ponad 100 pojazdów bojowych i kilkanaście namiotów wojskowych.

- Skupiliśmy się z sekretarzem Blinkenem na krokach, które mają chronić Ukrainę. Jedną z propozycji było stworzenie programu, podobnego do Lend-Lease, który został wdrożony w czasie II wojny światowej - mówił szef ukraińskiej dyplomacji.



Kułeba mówił, że taki program "poprawiłby skuteczność wzmacniania zdolności obronnych Ukrainy".

Reklama

Plan A przewiduje użycie każdego narzędzia dyplomacji do odstraszenia Rosji i przeciwdziałania dalszej eskalacji Dmytro Kułeba, szef MSZ Ukrainy

Szef MSZ Ukrainy mówił, że Kijów ma dwa plany. - Plan A przewiduje użycie każdego narzędzia dyplomacji do odstraszenia Rosji i przeciwdziałania dalszej eskalacji. A jeśli to się nie uda, mamy plan B, który przewiduje walkę o każdy cal naszej ziemi, każde miasto i każdą wieś. Walkę, aż do zwycięstwa - dodał.

Kułeba mówił też, że władze Ukrainy nie planują ewakuacji Mariupola w Donbasie, ani Charkowa, który leży przy granicy z Rosją.