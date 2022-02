Departament Obrony USA przekazał, że Llloyd Austin uda się 15 lutego w podróż zagraniczną, by spotkać się z przywódcami Polski, Litwy i NATO. W Belgii sekretarz obrony ma porozmawiać z ministrami obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego i przywódcami NATO, by "omówić koncentrację wojsk rosyjskich na i wokół Ukrainy, potwierdzić zobowiązanie USA do przestrzegania artykułu 5 (Traktatu Północnoatlantyckiego) oraz kontynuować prace na rzecz rozwoju zdolności Sojuszu w zakresie odstraszania i obrony, przy jednoczesnej gotowości do sprostania wyzwaniom jutra" - czytamy w komunikacie.

W Polsce Austin spokta się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. Omówione mają zostać kwestie wzmocnienia dwustronnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa oraz pogłebienia polsko-amerykańskiego partnerstwa, które, jak zaznaczył Pentagon, jest "kluczowe dla sprostania dzisiejszym zagrożeniom i wyzwaniom".

Sekretarz obrony ma też odwiedzić bazę lotniczą w Powidzu i spotkać się tam z amerykańskimi i polskimi żołnierzami.

Następnie Lloyd Austin uda się na Litwę, gdzie odbędzie spotkanie z prezydentem Gitanasem Nausėdą, premier Ingridą Šimonytė oraz szefem MON Arvydasem Anušauskasem. Podczas wizyty sekretarz obrony USA ma potwierdzić wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Litwy i zapewnić o współpracy. Na Litwie Austin ma również spotkać się z ministrem obrony Estonii, Kalle Laanetem oraz szefem resortu obrony Łotwy, Artisem Pabriksem.