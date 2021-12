Doradca Putina po rozmowie z Bidenem: Były żarty i komplementy

- Nie doszło do żadnego przełomu. Relacje Rosji z USA są powodem do niepokoju - mówił doradca prezydenta Rosji, Władimira Putina, Juri Uszakow, po dwugodzinnej rozmowie prezydentów Rosji i USA, do której doszło 7 grudnia.