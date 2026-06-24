„Zdecydowałem, że @UODOgov_pl przeprowadzi kontrolę ochrony danych osobowych w #szpitalpołudniowy Zarzuty naruszenia #RODO ujawnione przez @KanalZeroNews wymagają wyjaśnienia. W 2025 nielegalny monitoring w szpitalu Ujastek ukarałem karą ponad 1 mln złotych” - napisał na X prezes UODO Mirosław Wróblewski.

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Prawdopodobnie chodzi o rzekomą nielegalną inwigilację w Szpitalu Południowym, o której informowała m.in. TV Republika. System kamer, również na salach operacyjnych, miał być wyposażony w wysokiej czułości mikrofony, które mogły nagrywać nawet rozmowy prowadzone szeptem. Sygnalizujący problem pracownicy szpitala twierdzą, że nagrania mogły być później wykorzystywane w rozgrywkach personalnych i służyć do pozbywania się niewygodnych pracowników.

Ukryte kamery podglądały noworodki i ich matki

W lutym 2025 r. Prezes UODO Mirosław Wróblewski nałożył dwie kary w podobnej sprawie. Chodziło o monitoring na oddziale neonatologii Centrum Medycznego Ujastek Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Zamontowano tam urządzenia rejestrujące obraz na 2 salach oddziału neonatologii niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Monitoring swoim zakresem rejestrował obraz ukazujący zarówno noworodki, jak ich matki podczas dokonywania intymnych czynności, między innymi takich jak karmienie dzieci czy ich pielęgnacja. Zgodnie z przekazanymi przez placówkę wyjaśnieniami dzieci, których wizerunek został utrwalony na nagraniach, nie wymagały już intensywnej terapii, a więc stan ich zdrowia nie był zagrożony.

Po przeanalizowaniu podstaw prawnych Prezes UODO stwierdził, że wdrożony przez Centrum Medyczne monitoring wizyjny został wprowadzony niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a ponadto miał charakter niejawny – o prowadzonej rejestracji obrazu nie zostali poinformowani ani pacjenci ani pracownicy placówki. Centrum nie zastosowało środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających ryzyku dla danych przetwarzanych na kartach pamięci, które znajdowały się w urządzeniach monitorujących. W związku z tymi naruszeniami przepisów RODO, PUODO nałożył na Centrum Medyczne karę w wysokości 687 534,75 zł.

W sprawie tej istotny był także fakt zagubienia lub kradzieży kart pamięci z urządzeń rejestrujących obraz na salach oddziału neonatologii, co Centrum Medyczne zgłosiło Prezesowi UODO. Karty pamięci, na których znajdowały się nagrania nie zostały zaszyfrowane, a wykorzystane do rejestracji obrazu urządzenia nie zostały skonfigurowane w sposób odpowiadający wymaganiom obowiązującym w placówce. Przekazana przez Centrum Medyczne analiza ryzyka nie obejmowała ryzyka będącego przyczyną wystąpienia incydentu oraz nie określała środków bezpieczeństwa, które mogłyby zapobiec jego wystąpieniu. Dlatego dodatkowo Prezes UODO nałożył na Centrum Medyczne karę w wysokości 458 356,50 zł.