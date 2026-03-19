Mężczyzna z Wiednia zapisał się na newsletter rodzinnej firmy optycznej Brillen Rottler, podając swoje dane osobowe w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej tego przedsiębiorstwa. Dwa tygodnie później zażądał informacji o tym, jakie jego dane osobowe firma Brillen Rottler przetwarza. Jako podstawę wniosku wskazał art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Zgodnie z tym rozporządzeniem osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do związanych z tym informacji.

RODO sposobem na łatwe pieniądze?

Brillen Rottler odmówiła ujawnienia żądanych informacji, uznając wniosek za nadużycie. Podejrzewa bowiem, że ​​Austriak celowo wykorzystuje takie prośby, aby później dochodzić roszczeń odszkodowawczych. Z artykułów blogowych i biuletynów adwokackich wynika bowiem, iż osoba ta systematycznie prenumeruje biuletyny informacyjne różnych przedsiębiorstw, a następnie zwraca się do nich z wnioskiem o udzielenie dostępu, a potem z wnioskiem o odszkodowanie. Austriak miał domagać się około 160 000 euro odszkodowania w 66 oddzielnych sprawach między grudniem 2022 r. a październikiem 2023 r. Toczyło się nawet postępowanie przed sądem. Sąd uznał wtedy, że mężczyzna nadużył swego uprawnienia, ale mężczyzna odwołał się od wyroku, co oznacza, że ​​nie jest on jeszcze prawomocny.

Mężczyzna podnosił, że jego wniosek był zgodny z prawem i zażądał od Brillen Rottler odszkodowania w wysokości co najmniej 1000 euro zadośćuczynienia za krzywdę doznaną z tytułu odmowy udzielenia dostępu do jego danych osobowych.

Spór trafił do sądu w Arnsbergu, który jednak nabrał wątpliwości czy wniosek o udostępnienie informacji można uznać za nadużycie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Zwrócił się w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości. Sąd poprosił również o wyjaśnienie, czy osoba, której odmówiono dostępu z powodu uznania wniosku za "nadmierny", ma prawo do odszkodowania za szkodę wynikającą z naruszenia prawa dostępu do tych danych.