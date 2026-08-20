Opublikowane przez GUS dane o lipcowej produkcji przemysłowej wypadły w zasadzie zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami – analitycy ankietowani przez „Rzeczpospolitą” i „Parkiet” spodziewali się wzrostu o 5 proc.

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W ujęciu rocznym w lipcu br. najsilniej wzrosła produkcja dóbr inwestycyjnych, bo aż o 11,1 proc. Wyraźne zwyżki odnotowano również w segmencie dóbr zaopatrzeniowych, o 6,3 proc. Z kolei spadek dotknął m.in. produkcję dóbr konsumpcyjnych trwałych: o o 1,8 proc.

Inflacja producencka nieco przyspiesza

Zgodnie z czwartkowym raportem GUS, w lipcu ceny produkcji sprzedanej w przemyśle zwiększyły się o 2,8 proc. rok do roku, powyżej średniej prognoz ekonomistów na poziomie 2,5 proc.

To odczyt wyższy niż w czerwcu (+1,7 proc. r/r), co można wiązać z ponowną eskalacją sytuacji na Bliskim Wschodzie w lipcu. To przełożyło się na wzrost cen surowców energetycznych, m.in. ropy naftowej i gazu ziemnego.

Warto przypomnieć, że jeszcze do lutego – przez równe dwa i pół roku – polskie fabryki zmagały się z roczną deflacją. Ten długi okres spadków cen był wówczas tłumaczony m.in. silną walką konkurencyjną oraz zniżkującymi notowaniami wielu surowców na rynkach międzynarodowych.

Co w budownictwie?

W czwartkowym komunikacie GUS poinformował również, że w lipcu produkcja budowlano-montażowa niespodziewanie spadła, o 2,4 proc. rok do roku. To sensacyjnie słaby odczyt: średnie prognozy rynkowe zakładały wzrost na poziomie 4,8 proc., nawet najbardziej pesymistyczne oczekiwania sugerowały odczyt na plusie.

Tąpnięcie w ujęciu rok do roku odnotowano we wszystkich głównych grupowaniach: w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 6,4 proc., w firmach zajmujących się wznoszeniem budynków o 1,8 proc., a w budujących obiekty inżynierii lądowej i wodnej – o 0,2 proc.

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