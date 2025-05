Obniżka stóp procentowych w czerwcu wątpliwa

W środowym komunikacie po posiedzeniu RPP uwagę ekonomistów zwrócił fakt, że obniżkę stóp określono „dostosowaniem”, nie zasygnalizowano też dalszych ruchów. W podobnym tonie wypowiadał się w czwartek prezes Glapiński. - Dostosowanie stóp procentowych nie oznacza automatycznie początku cyklu obniżek – powiedział szef NBP dodając, że do takiego przekazu upoważniła go Rada. – Nie zapowiadamy żadnej przyszłej ścieżki stóp procentowych. Nie przesądzamy niczego, szczególnie że istnienie wiele czynników, które mogą utrudniać trwały powrót inflacji do celu. Kolejne decyzje będziemy podejmować uwzględniając napływające dane i prognozy – dodawał. Zaznaczał jednak, że jeśli dalsze trendy będą pozytywne z punktu widzenia Rady, to dalsze decyzje „też będą w pozytywnym trendzie”.

Glapiński wyjaśniał, że część członków RPP wskazywała, iż więcej będzie wiadomo już w lipcu, przy kolejnej projekcji inflacyjnej NBP, zaś inni, że dopiero jesienią. – Nie jestem upoważniony, żeby to mówić, ale powiem od siebie: wątpliwe, żebyśmy zaryzykowali jakąś decyzję w czerwcu – dodawał wskazując, że Rada musiałaby zobaczyć „radykalny czynnik” pokazujący, że inflacja na pewno będzie spadać.

– Z wypowiedzi członków Rady wnoszę, że gdybyśmy zdecydowali o dalszym obniżaniu stóp, czy to w lipcu, czy na jesieni, to większość opowie się za cyklem. Cykl jest wygodny, bo daje możliwość zawieszenia, przyspieszenia czy zwiększenia decyzji – wyjaśnił też szef NBP sugerując raczej przyszłe ruchy po 25 punktów bazowych w dół.

Mediana prognoz ekonomistów zakłada, że na koniec roku główna stopa NBP będzie wynosiła 4,75 proc., co oznaczałoby jeszcze 50 punktów bazowych cięć do końca roku. Prognozy ekonomistów dla Bloomberga zakładają, że stopniowo Rada Polityki Pieniężnej będzie też luzowała politykę pieniężną w 2026 r. Mediana prognoz wskazuje, że przyszły rok zakończymy z referencyjną stopą NBP na poziomie 3,75 proc.