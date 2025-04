Ponure perspektywy dla niemieckiej gospodarki

– Można powiedzieć, że niemiecki model wzrostu napędzany eksportem stoi przed poważnymi wyzwaniami, ale polityka taryfowa USA nie spowodowała jeszcze poważnego załamania w sektorze wytwórczym – powiedział Cyrus de la Rubia, główny ekonomista Hamburg Commercial Bank. – W rzeczywistości producenci zdołali zwiększyć produkcję drugi miesiąc z rzędu, a nawet odnotowali niewielki wzrost zamówień eksportowych, czego nie widzieliśmy od początku 2022 r. Jest to dość imponujące i może wynikać z nadziei na osiągnięcie pewnych kompromisów ze Stanami Zjednoczonymi, a także z dobrze zdywersyfikowanych kierunków eksportu Niemiec – 90 proc. eksportu trafia do krajów innych niż Stany Zjednoczone. Oczywiście nadal istnieje wiele niepewności, a optymizm co do przyszłej produkcji nieco ucierpiał – dodał.

– Dostawcom usług nie wiedzie się najlepiej. Aktywność spada, a optymizm co do przyszłych interesów ucierpiał. Mimo to ciągły wzrost zatrudnienia i pewne oznaki stabilizacji w nowych biznesach pokazują, że firmy są dalekie od poddania się. Przy oczekiwanej ekspansywnej polityce fiskalnej dostawcy usług powinni być w stanie skorzystać z tego rozwoju. Koszty w sektorze usług wzrosły szybciej niż w poprzednim miesiącu, co rozwiało nadzieje, że wzrost płac spowolni i w mniejszym stopniu wpłynęło na koszty nakładów. W połączeniu z wolniejszą inflacją cen sprzedaży oznacza to, że marże zysku w sektorze usług ucierpiały – komentował dalej de la Rubia.

Rząd niemiecki ma ponownie obniżyć swoje prognozy gospodarcze pod koniec tego tygodnia, poinformowało źródło Reuters, przewidując stagnację w 2025 r. po dwóch kolejnych latach recesji. Nieoczekiwany spadek PMI pogłębia już ponure perspektywy dla niemieckiej gospodarki, która jest uważana za szczególnie narażoną na globalne napięcia handlowe. MFW prognozuje obecnie stagnację dla Niemiec w tym roku.