Ciekawiej sprawa wygląda z konsumpcją prywatną, bo w 2025 r. dochody będą rosnąć Polakom wolniej niż przed rokiem. Skala podwyżki płacy minimalnej była o połowę niższa niż w 2024 r., wynagrodzenia w „budżetówce” urosły raptem o 5 proc. Dość mozolnie, ale jednak, spada dynamika płac w całej gospodarce. W zderzeniu z inflacją na poziomie około 5 proc. w pierwszej połowie roku, realny wzrost pensji może sięgać w tym okresie nawet tylko około 2 proc., wobec ponad 7 proc. w czwartym kwartale 2024 r. (i ponad 10 proc. w pierwszej połowie ub.r.). Niższa niż w ostatnich latach będzie też marcowa waloryzacja emerytur (o 5,5 proc.).

Mimo to ekonomiści oczekują, że konsumpcja prywatna powinna rosnąć w 2025 r. średnio w tempie podobnym do tego z 2024 r. Dlaczego? – Konsumenci przez ostatnie kwartały w dużym stopniu odbudowywali swoje oszczędności. Ten proces jest zaawansowany i mogą uznać, że nie ma potrzeby dalszego utrzymywania stopy oszczędności na takim wysokim poziomie – tłumaczy Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP.

Do tego w drugiej połowie roku wraz ze spadkiem inflacji – i być może znów szybszym nominalnym wzrostem płac (w związku z ożywieniem na rynku pracy) – negatywne tendencje dla realnych dochodów powinny się odwrócić. Gdyby RPP dołożyła jeszcze do tego jakieś cięcie stóp, to również byłby to impuls dla konsumpcji. Pozytywny sygnał dały styczniowe dane o sprzedaży detalicznej (wzrost aż o 4,8 proc. rok do roku, zdecydowanie powyżej prognoz ekonomistów).

Niepewność o kondycję eksportu

Wciąż w 2025 r. polskiemu wzrostowi powinno ciążyć saldo handlu zagranicznego. – Popyt na polski eksport pozostanie niski głównie z uwagi kondycję gospodarki niemieckiej, która znów może się nieznacznie skurczyć. Jednocześnie spodziewane odbicie inwestycji i kontynuacja zakupów uzbrojenia będzie podbijała import – przewiduje Adam Antoniak, ekonomista ING Banku Śląskiego.

Czynnikiem ryzyka pozostaje skala wojen handlowych. – Chodzi przede wszystkim o zakres i wielkość zapowiadanych przez administrację Trumpa ceł na towary z UE – wyjaśnia Jakub Szczepaniec. Dodaje, że wyzwaniem dla krajowych eksporterów jest też wyjątkowo silny złoty. Realny efektywny [tj. po korekcie o inflację – red.] kurs polskiej waluty wobec euro jest najmocniejszy od prawie 20 lat. – Dalsza aprecjacja złotego grozi pogorszeniem ogólnej równowagi makro w średnim terminie – ostrzega Piotr Bujak.