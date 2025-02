GUS opublikował najnowsze dane. Tak rośnie PKB Polski

Spadła dynamika spożycia publicznego – z 4,5 proc. w trzecim kwartale do 3 proc. w czwartym.

Dane sugerują, że w czwartym kwartale widać już było chyba pierwsze, nieśmiałe efekty dużego strumienia środków z KPO do polskiej gospodarki. Nakłady brutto na środki trwałe urosły o 1,3 proc. rok do roku, względem raptem 0,1 proc. w trzecim kwartale. Nie zmienia to faktu, że słaby popyt z rynków eksportowych, niepewność czy wysoki koszt kapitału nie sprzyjają inwestycjom prywatnym.

Cały czas negatywnie na dynamikę PKB Polski wpływa saldo obrotów z zagranicą, w czwartym kwartale odejmując od niej -1,3 punktu procentowego. Wprawdzie nad kreskę ponownie odbiła dynamika eksportu (o 0,5 proc. rok do roku z -0,7 proc. w III kw.), ale import w tym czasie urósł o 3,3 proc. Ten odczyt, wyższy niż w trzecim kwartale (+1,9 proc.), wydaje się spójny z poprawą wyników konsumpcji pod koniec roku. Struktura wymiany handlowej z zagranicą w 2024 r. odpowiada solidnemu popytowi krajowemu, sprzyjającemu importowi, przy ograniczonym popycie z głównych kierunków eksportowych.

Po dużym zaskoczeniu w trzecim kwartale, gdy zapasy dodały do dynamiki PKB aż 3,2 punktu procentowego, w czwartym ten wpływ był wyraźnie mniejszy (+1,8 pp.). Acz – co należy podkreślić – wciąż dodatni, co nie zdarzało się w 2023 r. i pierwszej połowie 2024 r. Ten wynik może oznaczać pewne zracjonalizowanie oczekiwań co do przyszłej konsumpcji krajowej i wolumenów eksportu.

Czytaj więcej Gospodarka Trump zapowiada cła na towary sprowadzane z Unii Europejskiej Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w środę, że nałoży cła w wysokości 25 proc. na towary sprowadzane z Unii Europejskiej. Mają one objąć między innymi samochody. Trump zapowiedział też, że czasowo wstrzymane cła na import z Meksyku i Kanady wejdą w życie 2 kwietnia.

Względem trzeciego kwartału, w ujęciu odsezonowanym, polska gospodarka urosła w czwartym o 1,3 proc. (po spadku o 0,1 proc. w trzecim kwartale).