Są nowe dane o PKB Polski. Najlepsze od ponad dwóch lat, ale... i tak zawiodły

Czwartkowe dane GUS to szybki szacunek, szczegóły dotyczące m.in. struktury polskiego wzrostu gospodarczego pod koniec roku GUS poda za dwa tygodnie. Niemniej już dziś można się spodziewać, że to m.in. zasługa odbicia dynamiki konsumpcji prywatnej (zapewne do ponad 3 proc. r./r./ po ledwie 0,3 proc. w trzecim kwartale) i pierwszych symptomów ożywienia w inwestycjach (z 0,1 proc. r./r. w trzecim kwartale do około 0,8 proc. w czwartym, według średnich prognoz ekonomistów).



W 2025 r. PKB Polski jeszcze mocniej w górę

Według prognoz ekonomistów, w 2025 r. polska gospodarka powinna rosnąć jeszcze szybciej niż w 2024 r., gdy urosła realnie o 2,9 proc. (według wstępnych danych GUS). Średnia oczekiwań analityków w ankiecie „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” o 3,5 proc. rok do roku.

Wzrost w 2025 r. ma być kombinacją dwóch czynników – wciąż solidnej konsumpcji prywatnej oraz solidnego odbicia w inwestycjach. W tym pierwszym przypadku ekonomiści spodziewają się solidnego realnego wzrostu dochodów. Po ostrym hamowaniu w pierwszym kwartale 2025 r. - do może nawet 1-2 proc. z około 7 proc. r./r. pod koniec 2024 r. - w kolejnych kwartałach, wraz ze spadkiem inflacji i stabilizacją lub nawet lekkim odbiciem dynamiki płac – powinniśmy tu znów zobaczyć wzrosty do bliżej 5 proc.

- Gdyby jeszcze do tego dołożyć spadek stóp procentowych, zmniejszający obciążenie kosztami obsługi kredytu oraz skłonność do oszczędzania, to powinno to spowodować przyspieszenie wzrostu konsumpcji w trakcie 2025 roku – wskazuje Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Innym argumentem jest fakt, że w 2024 r. odbudowaliśmy już realną wartość oszczędności, utraconą w czasach najwyższej inflacji.

Jeśli chodzi o ożywienie inwestycyjne, to oczywiście przede wszystkim to efekt dużego strumienia środków unijnych – z KPO i nowej perspektywy unijnej (ekonomiści ING Banku Śląskiego szacują ich wielkość łącznie na 3,5 proc. PKB vs. raptem 1,1 proc. w 2024 r.).