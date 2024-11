Jednocześnie warto przypomnieć, że – szczególnie od pandemii – dane kwartalne cechują się dużymi rewizjami, ze względu na niedoskonałości metod ich odsezonowania. Stąd np. ekonomiści Pekao odradzają „nadmierne analizowanie tej liczby”. „Jest jednak jasne, że powrót do długookresowej ścieżki wzrostu pozostaje wyboisty” – wskazują, zauważając, że obecnie to „najwolniejszy epizod ożywienia, jaki znajdziemy w 30-letniej historii kwartalnego PKB”. Przyczynami są m.in. słabość popytu zewnętrznego, restrykcyjna polityka pieniężna, cykl wydatkowania środków unijnych i rozłożone w czasie konsekwencje kryzysu energetycznego.

W polskiej gospodarce bez fajerwerków

Czwartkowe dane to tzw. szybki szacunek. Strukturę polskiego wzrostu (oraz ewentualną rewizję odczytu) GUS poda 28 listopada. Ekonomiści mówią jednak raczej jednym głosem, że głównym źródłem spowolnienia wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale było obniżenie dynamiki konsumpcji prywatnej, z 4,6 proc. w drugim kwartale nawet w okolice 2 proc. w trzecim. Dane o sprzedaży detalicznej w trzecim kwartale były zdecydowanie poniżej oczekiwań (spadek o około 1,5 proc. rok do roku). Lepiej sprawa się zapewne ma w przypadku popytu na usługi, acz ekonomiści PKO BP zauważają m.in. na podstawie transakcji kartowych, że wzrost aktywności w tym sektorze, po mocnym początku kwartału, spowolnił na jego końcu. Eksperci zwracają też uwagę na negatywny wpływ na konsumpcję wzrostu inflacji w trzecim kwartale, spadek realnej dynamiki wynagrodzeń oraz efekt powodzi w części kraju. „Uważamy, że konsumenci nadal nie wykorzystują pełni swoich możliwości, odkładając konsumpcję na przyszłość, z powodu niepewności i dodatnich realnych stóp procentowych, co hamuje bieżącą aktywność gospodarczą” – komentują analitycy PKO Banku Polskiego.

Można się spodziewać, że negatywnie na dynamikę PKB wpływały w trzecim kwartale: spowolnienie inwestycji publicznych i przedsiębiorstw oraz saldo obrotów z zagranicą. – Silniejsze obniżenie dynamiki eksportu w porównaniu z eksportem było związane głównie z tendencjami recesyjnymi w światowym przetwórstwie przemysłowym – komentuje Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole.

W 2025 r. gospodarka będzie rosnąć szybciej

Z ostatnich prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” wyłania się obraz gospodarki, która w całym 2024 r. urośnie o 2,9 proc. rok do roku, wyraźnie silniej niż w 2023 r. (gdy aktywność gospodarcza urosła raptem o 0,1 proc.). Rok 2025 ma być lepszy, ze wzrostem PKB na poziomie 3,6 proc. (konsensus prognoz według Bloomberga).

– Oczekujemy, że w czwartym kwartale br. dynamika PKB obniży się do 2,5 proc. rok do roku, osiągając lokalne minimum, do czego przyczyni się głównie dalsze spowolnienie wzrostu inwestycji publicznych i przedsiębiorstw. W kolejnych kwartałach spodziewamy się łagodnego przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce, wspieranego przez oczekiwane ożywienie gospodarcze w strefie euro i rosnącą absorpcję środków unijnych napływających do Polski w ramach KPO i Funduszu Spójności – komentuje Borowski z Credit Agricole.

Szybszego wzrostu PKB w 2025 r. niż w 2024 r. oczekuje też Narodowy Bank Polski, acz ostatnio akurat zrewidował swoje poprzednie projekcje w dół – z 3 do 2,7 proc. w tym roku i z 3,8 do 3,4 proc. w przyszłym.