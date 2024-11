„Dzisiejsze dane o PKB przypieczętowują pewien niechlubny rekord – trwające od końca 2022 r. ożywienie jest najwolniejszym w ostatnich 30 latach” – zauważają ekonomiści banku Pekao.

PKB Polski w górę, ale bez szału. Szybki szacunek GUS

Czwartkowe dane to tzw. szybki szacunek. Strukturę polskiego wzrostu (oraz ewentualną rewizję odczytu) GUS poda 28 listopada. Niemniej głównym silnikiem naszej gospodarki w tym roku pozostaje konsumpcja – przede wszystkim spożycie publiczne, windowane wzrostem wydatków na zbrojenia oraz dużymi podwyżkami płac w sferze budżetowej w pierwszej połowie roku. Choć dane o sprzedaży detalicznej w trzecim kwartale były zdecydowanie poniżej oczekiwań (spadek o około 1,5 proc. rok do roku), to zapewne konsumpcję prywatną ciągnął do przodu wciąż silny popyt na usługi. Można się spodziewać, że negatywnie na dynamikę PKB wpływały z kolei: saldo obrotów z zagranicą oraz inwestycje.

Z ostatnich prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” wyłania się obraz gospodarki, która w całym 2024 r. urośnie o 2,9 proc. rok do roku (średnia i mediana prognoz), wyraźnie silniej niż w 2023 r. (gdy aktywność gospodarcza urosła raptem o 0,1 proc.). W ostatnich dniach swoje prognozy dla wzrostu PKB Polski obniżył Narodowy Bank Polski. W listopadowej projekcji przyjął, że polska gospodarka urośnie w 2024 r. o 2,7 proc. (względem 3 proc. według lipcowej projekcji), a w 2025 i 2026 r. kolejno o 3,4 i 2,8 proc., tj. o 0,4 i 0,3 pp. mniej niż w prognozie z wakacji.