Adam Glapiński: Polityka fiskalna rządu odsuwa w czasie obniżki stóp procentowych

Glapiński zauważał także wysokie deficyty sektora finansów publicznych (w tym i przyszłym roku wyraźnie ponad 5 proc.). – Gdyby nastąpiło zacieśnienie polityki fiskalnej, to moglibyśmy szybciej przystąpić do luzowania stóp. Jeśli tego nie ma, a wprost przeciwnie, to przesuwa to w czasie początek decyzji o rozpoczęciu cyklu obniżek stóp procentowych – mówił prezes NBP.

Glapiński wskazał, że wciąż nie są znane decyzje dotyczące cen energii w 2025 r. Zgodnie z listopadową projekcją inflacyjną NBP, dynamika cen w pierwszej połowie przyszłego roku, gdyby doszło do pełnego odmrożenia cen energii, podskoczyłaby do ponad 6 proc. Gdyby zaś zdecydowano o pełnym przedłużeniu działań osłonowych, wzrost inflacji na początku 2025 r. byłby tylko nieznaczny. W obu wariantach jednak inflacja spada w drugiej połowie przyszłego roku, acz w pasmo celu inflacyjnego NBP (czyli poniżej 3,5 proc.) schodzi dopiero na początku 2026 r., a do środka celu (2,5 proc.) na koniec 2026 r. To przy założeniu niezmienionych stóp.

- Obecny poziom stóp procentowych, wraz z wygaszaniem efektów podwyżek cen energii, a także oczekiwane spowolnienie dynamiki wynagrodzeń spowodują, że inflacja zejdzie do celu w 2026 r. – wyjaśniał Glapiński.

Kiedy stopy procentowe w dół? Adam Glapiński: Nie zaostrzam stanowiska

Glapiński powtórzył przesłanki dla RPP za dyskusją o obniżkach stóp: stabilizacja inflacji oraz projekcje wskazujące na jej spadek w kolejnych kwartałach. Wobec kilkukrotnych stwierdzeń, że polityka fiskalna rządu nie sprzyja procesowi przystąpienia do obniżek stóp procentowych, szef NBP był dopytywany, czy zaostrza swoje stanowisko z poprzednich konferencji. Wówczas nie wykluczał pierwszych obniżek stóp w drugim kwartale 2025 r., a być może nawet jeszcze w marcu.

- Nie zaostrzam stanowiska. Rada jest chętna, aby przystąpić do obniżania stóp natychmiast gdy inflacja przestanie rosnąć, a projekcja będzie wskazywać na jej spadek. Dyskusja o luzowaniu polityki pieniężnej może rozpocząć się w marcu 2025 r., po kolejnej projekcji – zapowiedział Glapiński dodając, że tempo obniżek będzie zależne od tempa dezinflacji według projekcji. - Jeśli będzie projekcja, że w kolejnych kwartałach inflacja leci na łeb na szyję, to możliwa będzie decyzja o obniżce o 50 punktów bazowych. A jeśli inflacja będzie się miała obniżać powoli, to będziemy obniżać o 25 punktów bazowych – dodawał.