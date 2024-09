Inflacja nie odpuszcza. GUS podał wstępne dane za wrzesień

Wrześniowy szybki szacunek inflacji okazał się zgodny z konsensusem prognoz ekonomistów. Według ankiety „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” wyniósł on 4,9 proc.

Inflacja 4,9 proc. to najwyższy odczyt w tym roku. Poprzednio wyższą mieliśmy w Polsce w grudniu 2023 r.: 6,2 proc. We wrześniu dynamika cen była wyraźnie wyższa niż w sierpniu (4,3 proc.). Nie oznacza to jednak, że we wrześniu nastąpił jakiś niespodziewany, silny szok cenowy. Inflacja miesięczna (czyli zmiana cen we wrześniu względem sierpnia) wyniosła raptem 0,1 proc.

W dużej mierze wrześniowa inflacja wyraźnie urosła z powodu efektów bazy. Z rocznego wskaźnika cen „wypadły" czynniki z września 2023 r. (bo było to już ponad rok temu), które obniżały inflację. - We wrześniu 2023 r. dość mocno spadły ceny w kategoriach „kultura i rozrywka” oraz „zdrowie”. Pierwsze wiązało się z promocją w jednej z sieci streamingowych, drugie z wprowadzeniem darmowych leków dla wybranych grup społecznych przed wyborami – wyjaśnia dla "Rzeczpospolitej" Marcin Luziński, ekonomista Santander Banku. Rok temu zaniżane, względem cen w innych krajach UE, były też ceny paliw.

Inflacja w Polsce coraz dalej od celu

Wrzesień był już trzecim miesiącem z rzędu, gdy inflacja w Polsce znów znalazła się powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. z dopuszczalnym odchyleniem o 1 punkt procentowy w górę lub w dół). Obecne prognozy wskazują, że nie spadnie do 3,5 proc. lub niżej przynajmniej – według najbardziej optymistycznych prognoz – do drugiej połowy 2025 r.