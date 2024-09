– W kolejnych miesiącach inflacja utrzyma się na podobnym poziomie – prognozuje dla „Rzeczpospolitej” Sebastian Sajnóg, analityk z zespołu makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

W razie całkowitej rezygnacji od stycznia 2025 r. z działań osłonowych redukujących ceny energii, gazu i ciepła inflacja mogłaby podskoczyć nawet powyżej 5 proc. w pierwszych miesiącach przyszłego roku, i dopiero potem systematycznie spadać.

Jednocześnie rząd obiecuje jakąś formę przedłużenia tarcz energetycznych w 2025 r. To powinno ściąć projektowaną górkę inflacyjną w pierwszych miesiącach przyszłego roku, ale jednocześnie może również – w zależności od rynkowych cen i tempa powrotu do nich – „rozsmarować” ją na dłuższy okres.

Można się spodziewać, że ta niepewność co do działań fiskalnych rządu będzie dla RPP jednym z argumentów za kontynuacją strategii „wait-and-see” (ang. „czekaj i obserwuj”). Kolejnymi są m.in. wspomniana podwyższona inflacja CPI, brak postępów w zbijaniu inflacji bazowej i niepewność sytuacji geopolitycznej. Również najnowsze dane o PKB (wzrost o 3,2 proc. rok do roku, powyżej prognoz), wciąż dwucyfrowa dynamika płac oraz kontynuacja ekspansywnej polityki budżetowej rządu w 2025 r. raczej oddalają początek dyskusji o obniżkach stóp procentowych.

Kiedy możliwe będą obniżki stóp procentowych?

Podczas konferencji prezesa Glapińskiego uwaga obserwatorów skupiona będzie więc zdecydowanie na prognozach na 2025 i 2026 r. Będą wsłuchiwać się m.in. w ocenę szefa NBP co do tego, jak przedłużenie działań osłonowych dla odbiorców energii może rzutować na politykę monetarną banku.