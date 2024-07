- Potrzeba będzie więcej pracy, by Chiny osiągnęły wyznaczony cel wzrostu gospodarczego, mówiący, że PKB zwiększy się w tym roku o około 5 proc. Przez całe pierwsze półrocze gospodarka urosła tylko o 5 proc., a wzrost w drugim półroczu powinien być słabszy - twierdzi Bruce Pang, główny ekonomista firmy JLL.

- Spodziewamy się, że wzrost gospodarczy odzyska część dynamiki w nadchodzących miesiącach. Działania wspierające dla rynku nieruchomości zaczynają go już jakoś stabilizować. Sprzedaż nowych domów była w zeszłym miesiącu ogólnie płaska. O ile wydatki konsumenckie powinny pozostać ograniczone, to dalsze cięcia cen przez chińskich producentów oznaczają, że eksport pozostanie silny, pomimo wyższych ceł w USA i UE. Wraz z prawdopodobnym wzrostem wydatków fiskalnych w nadchodzących miesiącach, to powinno doprowadzić do krótkoterminowego przyspieszenia wzrostu - ocenia Zichun Huang, ekonomist z firmy badawczej Capital Economics.