EBC nadal gotowy do cięcia stóp w czerwcu. „Mamy teraz trend dezinflacyjny”

Europejski Bank Centralny utrzymał w czwartek główną stopę procentową na poziomie 4,5 proc., a stopę depozytową na poziomie 4 proc. Takiej decyzji spodziewały się wcześniej rynki. Zarówno w komunikacie z posiedzenia EBC, jak i w wypowiedziach szefowej tej instytucji pojawiły się natomiast sygnały, że zbliża się obniżka stóp.

Stopy procentowe na świecie PAP/Maciej Zieliński

Dlaczego inwestorzy wierzą, że EBC obniży stopy procentowe już w czerwcu? „Inflacja zwalnia”

"Rada Prezesów zaktualizowała swoją projekcję inflacji. Jej dynamika oraz siła mechanizmu transmisyjnego polityki pieniężnej dalej wzmacniają pewność co do tego, że inflacja zbliża się w trwały sposób do celu. Będzie więc rzeczą odpowiednią zredukować obecny poziom restrykcji monetarnych" - mówi komunikat EBC. Te zdania pojawiły się w nim po raz pierwszy, więc inwestorzy odebrali to jako zapowiedź obniżki stóp, do której może dojść już w czerwcu.

Christine Lagarde, prezes EBC sygnalizowała wcześniej, że czerwiec będzie odpowiednim momentem na takie cięcie. W trakcie czwartkowej konferencji prasowej stwierdziła, że ostateczna decyzja będzie zależna od danych z gospodarki. W czerwcu będą natomiast już znane pełne rezultaty negocjacji płacowych w krajach strefy euro i ma być też wówczas gotowa nowa prognoza EBC dotycząca inflacji.